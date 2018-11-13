  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:38 ص
بحث متقدم
قصف غزة (أرشيفية)

رد ناري من مصر بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

صلاح

تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

عمرو أديب

هذا ما قاله عمرو أديب على التصعيد الإسرائيلي في غزة

اللواء فؤاد علام

هذا ما حدث للتنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة

أرشيفية

برلمانيون يضعون ضوابط لإبعاد «الإخوان» عن الجامعات

ماسبيرو

ماسبيرو يودع «الإريـال» اعتبارًا من يـنـايـر الـمـقـبـل

ماذا قال "البناء والتنمية" عن شهادة البرادعي؟

4 خطوات لإنقاذ الجماعة الإسلامية من مأزق«الإرهاب»

أرشيفية

4 مكاسب من فرض ضريبة على إعلانات «فيس بوك»

شعار ضد التحرش

«ستات قادرة».. وقائع تحرش بالرجال فهل يردعهن القانون؟

ماكرون أثناء استقبال أردوغان وزوجته

«ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه

رد ناري من مصر بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

عرب وعالم

قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رد ناري من روسيا بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

#

حقيقة تحصيل 30 جنيهًا على الكهرباء لصالح "تحيا مصر"

#

انفعال سيد علي بعد خروج المنتخب: عاملي صلاح بطل وسايب الباقي؟

#

وطني مصر

أكدت مصادر مطلعة لـ«سكاي نيوز عربية» تكثيف الأجهزة المعنية في مصر اتصالاتها مع الجانببن الإسرائيلى والفلسطيني لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين في قطاع غزة، لا سيما في ضوء قيام جيش الاحتلال بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعى للقطاع.
وأكد مصدر سيادى رفيع المستوى، حسب القناة الإخبارية، أن مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في القطاع، والالتزام بمسار التهدئة والتقدم الذي حققه خلال الفترة الماضية.
وأكد المصدر أن هناك اتصالات تتم مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع للالتزام بضبط النفس، وعدم الانزلاق إلى الصراع المسلح، والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للحفاظ على التهدئة بين جميع الأطراف.
وأوضحت المصادر أن جميع أجهزة الدولة المصرية المعنية تتابع الأوضاع في قطاع غزه عن كثب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عطل مفاجئ في "فيسبوك" حول العالم
» إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟
» تعليق ناري لـ"أديب" بشأن الاعتداء على مصرية بالكويت
» بشرى سارة من "كريم" لسكان القاهرة
» حكم ارتداء الأم ملابس شفافة أمام أطفالها
» أشرف زكي: هؤلاء خطر على سمعة مصر
» "بكر" يطالب بمحاكمة حمو بيكا و مجدي شطة
» بيراميدز يرتقي لوصافة الدوري
» رد ناري من روسيا بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة
» وفاة مبتكر أشهر الشخصيات الخارقة في السينما
» نائبة كويتية لوزيرة الهجرة:«لونسيتوا اللى جرى..هاتوا الدفاتر تنقرا»

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي