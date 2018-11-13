رد ناري من مصر بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

13 نوفمبر 2018 - 12:40 ص

أكدت مصادر مطلعة لـ«سكاي نيوز عربية» تكثيف الأجهزة المعنية في مصر اتصالاتها مع الجانببن الإسرائيلى والفلسطيني لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين في قطاع غزة، لا سيما في ضوء قيام جيش الاحتلال بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعى للقطاع.

وأكد مصدر سيادى رفيع المستوى، حسب القناة الإخبارية، أن مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في القطاع، والالتزام بمسار التهدئة والتقدم الذي حققه خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن هناك اتصالات تتم مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع للالتزام بضبط النفس، وعدم الانزلاق إلى الصراع المسلح، والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للحفاظ على التهدئة بين جميع الأطراف.

وأوضحت المصادر أن جميع أجهزة الدولة المصرية المعنية تتابع الأوضاع في قطاع غزه عن كثب.