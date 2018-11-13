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قصف غزة (أرشيفية)

رد ناري من مصر بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

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عريقات يندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

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صائب عريقات
صائب عريقات

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طائرات إسرائيل تستهدف غزة بعدة غارات

نددت منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وحمّل صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن استمرار اعتداءاتها".
وطالب "عريقات"، بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، لمنع "تكرار المجازر الإسرائيلية ضد". 
ويجري الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالات إقليمية ودولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب وكالة الأبناء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين.

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