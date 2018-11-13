تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

جدير بالذكر أن صورة "صلاح" أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بسبب احتوائها على شعار مجلة إباحية شهيرة، ورأى البعض أن اللاعب يروج للإباحية، فيما رأى آخرون أنه ينبذها بدليل تواجد صورة الجمجمة بجوار شعار المجلة، ما يعني أنها قد تؤدي إلى الوفاة.