هذا ما قاله عمرو أديب على التصعيد الإسرائيلي في غزة

12 نوفمبر 2018 - 11:45 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قصف إسرائيل لقطاع غزة من جديد مساء أمس يعد عملية فاشلة، وغبية، وعدوانية، ولم يكن لها أي معنى.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن غزة الآن تحت عدوان، معقبا أن العدوان على الفلسطنيين مرفوض، ويجب تقديم المساعدات لهم.

