» تعليق ناري لـ"أديب" بشأن الاعتداء على مصرية بالكويت

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عمرو أديب
عمرو أديب

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت أمر مرفوض شكلا، وموضوعًا، منوها بأن هناك طرف يريد تحويل الأمر إلى "خناقة".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر تثق في القضاء الكويتي، مؤكدًا أن لعلاقات المصرية الكويتية تاريخ لا يحتاج إلى سرد، وأن من يخطىء في حق مصر لا يعبر عن الكويت.
وأشار "أديب" إلى أننا "مش في معركة، ومعندناش مشكلة مع الكويت، ولا نريد تحويل الأمر إلى سجال"، مناشدًا الجميع ألا يتراشقوا بالألفاظ بسبب تلك الواقعة، معتبرًا أن الأمر يعد فتنة كاملة، ويجب ألا ننساق لها.
وأردف بالقول إن المواطنة المصرية ستحصل على حقها بالكامل عندما ينتهي التحقيق، ويثبت أن لها حق.

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