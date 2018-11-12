» بشرى سارة من "كريم" لسكان القاهرة

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قصف غزة (أرشيفية)

رد ناري من مصر بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

صلاح

تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

عمرو أديب

هذا ما قاله عمرو أديب على التصعيد الإسرائيلي في غزة

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هذا ما حدث للتنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة

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تعتزم شركة “كريم” المتخصصة في النقل الخاص، عبر تطبيقات الهاتف الذكي، تقديم خدمات النقل الجماعي قبل نهاية العام الجاري، وسيتم تطبيقها في القاهرة كمرحلة أولى.
يذكر أن كريم قد استثمرت نحو 500 ألف دولار في شركة SWVL للنقل الجماعي العام الماضي قبل أن تتخارج من الشركة لأسباب لم يتم الإفصاح عنها.
وبحسب بيان سابق لشركة كريم فقد حصلت على استثمار بقيمة 200 مليون دولار في أكتوبر الماضي من عدة شركات هي ” التقنية السعودية للاستثمارات &ldquo;Saudi Technology Ventures&rdquo; وبالشراكة مع مجموعة الطيار، المملكة القابضة، وشركة راكوتن اليابانية.

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