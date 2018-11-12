» حكم ارتداء الأم ملابس شفافة أمام أطفالها

12 نوفمبر 2018 - 11:39 م

أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن ارتداء الأمهات للملابس الرقيقة والشفافة أمام الأطفال، هو خطأ وحرام شرعًا.



أوضح “كريمة”، خلال لقائه في حلقة الإثنين من برنامج “أحلى حياة” الذي تقدمه الإعلامية ميار الببلاوي، عبر شاشة “ltc”، أنه لا يصح للمرأة سواء كانت أم أو ابنة، أن ترتدي ملابس شفافة خارج حجرة النوم، مُعلقًا: “استحيوا من الله حق الحياء فالحياء لا يأتي إلا بخير”.

وأشار إلى أن السلف الصالح كانوا يستحون من الله، خلال المعاشرة الزوجية، ولذلك فهم كانوا يغطون أنفسهم بالرداء حياء من الله.