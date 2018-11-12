  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:40 ص
بحث متقدم
قصف غزة (أرشيفية)

رد ناري من مصر بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

صلاح

تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

عمرو أديب

هذا ما قاله عمرو أديب على التصعيد الإسرائيلي في غزة

اللواء فؤاد علام

هذا ما حدث للتنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة

أرشيفية

برلمانيون يضعون ضوابط لإبعاد «الإخوان» عن الجامعات

ماسبيرو

ماسبيرو يودع «الإريـال» اعتبارًا من يـنـايـر الـمـقـبـل

ماذا قال "البناء والتنمية" عن شهادة البرادعي؟

4 خطوات لإنقاذ الجماعة الإسلامية من مأزق«الإرهاب»

أرشيفية

4 مكاسب من فرض ضريبة على إعلانات «فيس بوك»

شعار ضد التحرش

«ستات قادرة».. وقائع تحرش بالرجال فهل يردعهن القانون؟

ماكرون أثناء استقبال أردوغان وزوجته

«ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه

"كريمة" يكشف:

حكم ارتداء الأم ملابس شفافة أمام أطفالها

آخر الأخبار

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تصريحات مضادة للأهلي من قبل "الكاف"

#

برلماني يطالب بإعادة مباراة المصري وفيتا كلوب

#

سيدة ترفع دعوى على زوجها بسبب 100 جنيه

#

ارتداء ملابس الكرة والموسيقى .. آخر تقاليع "الجنازات"

أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن ارتداء الأمهات للملابس الرقيقة والشفافة أمام الأطفال، هو خطأ وحرام شرعًا.
أوضح “كريمة”، خلال لقائه في حلقة الإثنين من برنامج “أحلى حياة” الذي تقدمه الإعلامية ميار الببلاوي، عبر شاشة “ltc”، أنه لا يصح للمرأة سواء كانت أم أو ابنة، أن ترتدي ملابس شفافة خارج حجرة النوم، مُعلقًا: “استحيوا من الله حق الحياء فالحياء لا يأتي إلا بخير”.
وأشار إلى أن السلف الصالح كانوا يستحون من الله، خلال المعاشرة الزوجية، ولذلك فهم كانوا يغطون أنفسهم بالرداء حياء من الله.
اختتم قائلاً نناشد الأخوات والأمهات بضرورة ارتداء ملابس محتشمة أمام الأطفال، حتى يتربوا على الحياء وغض البصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عطل مفاجئ في "فيسبوك" حول العالم
» إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟
» تعليق ناري لـ"أديب" بشأن الاعتداء على مصرية بالكويت
» بشرى سارة من "كريم" لسكان القاهرة
» حكم ارتداء الأم ملابس شفافة أمام أطفالها
» أشرف زكي: هؤلاء خطر على سمعة مصر
» "بكر" يطالب بمحاكمة حمو بيكا و مجدي شطة
» بيراميدز يرتقي لوصافة الدوري
» رد ناري من روسيا بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة
» وفاة مبتكر أشهر الشخصيات الخارقة في السينما
» نائبة كويتية لوزيرة الهجرة:«لونسيتوا اللى جرى..هاتوا الدفاتر تنقرا»

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي