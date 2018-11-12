» أشرف زكي: هؤلاء خطر على سمعة مصر

12 نوفمبر 2018 - 11:35 م

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة قامت بدورها على أكمل وجه في مسألة تعاقد شركة السبكي مع مطرب المهرجانات حمو بيكا.



وأضاف الفنان زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، بقناة «صدى البلد»، أن شركة السبكي قامت بفسخ تعاقدها مع بيكا.



وأشار الفنان أشرف زكي إلى أن من يسمح بإقامة الحفلات الغنائية الرقابة على المصنفات ونقابة المهن الموسيقية، موضحا أن الجهتين قاما بدورهما من خلال منع حفلات الثنائي حمو بيكا ومجدي شطا.

