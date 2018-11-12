هذا ما حدث للتنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة

12 نوفمبر 2018 - 11:10 م

أعرب اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، بإشادته بقوات الشرطة لنجاحها في إحباط عملية انتحارية على كمين بالعريش، موضحًا أن الشرطة استطاعت التغلب على العمليات الإرهابية على الكمائن، وأن القوات تقوم بهجمات استباقية تسبق الجماعات الإرهابية.



وأوضح "علام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين بلس"، مساء الإثنين، أن لجوء الإرهابيين للعمليات الإرهابية يؤكد تراجعهم، والبطولات التي يقوم بها قوات الأمن في سيناء.

