  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:23 م
بحث متقدم
ماكرون أثناء استقبال أردوغان وزوجته

«ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه

حزب البناء والتنمية

«البناء والتنمية» يجمد عضوية 28 عضوًا متهمين بالإرهاب

غزة

استشهاد فلسطينييْن في قصف إسرائيلي شمالي غزة

الدكتور على عبدالعال - رئيس مجلس النواب - أرشيفية

"عبدالعال" لوزراء: توقفوا عن هذه المهاترات وإلا

سد النهضة

إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

نائبة كويتية لوزيرة الهجرة:«لونسيتوا اللى جرى..هاتوا الدفاتر تنقرا»

صلاح

صورة.. محمد صلاح يرتدي تيشرت «بورنو»

أرشيفية

«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض مصر لسيول جارفة

الحكومة تطعن على قبول استشكال "ابوتريكة"

حبس«أبو تريكة» سنة وغرامة 20 ألف جنيه

البنك المركزي

مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 695 مليون يورو

استبعاد «مارسيلو» و«كوتينيو» من قائمة البرازيل

الرياضة

البرازيل
البرازيل

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بمطروح

#

صدمة لـ عبد الله السعيد في الأهلي السعودي

#

بالأسماء.. الراحلون عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

#

تعرف على الفوائد السحرية لـ"البابونج"

البرازيل

المصريون

كوتينيو

استبعد "تيتي" المدير الفني للمنتخب البرازيلي الثنائي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد، وفيليب كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة، من قائمة منتخب السامبا استعدادا لمواجهتي الأوروجواي، والكاميرون.

وجاء استبعاد الثنائي بسبب تعرضهما للإصابة، وضم كلا من أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس، وريناتو أجوستو لاعب بكين جوان الصيني.

كما تم استدعاء رافينيا لاعب برشلونة ليكون بديلا لكاسيميرو، حيث يعاني الأخير من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل الأيمن خلال مشاركته فى مواجهة سيلتا فيجو، التى حسمها ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الأحد على ملعب "بالايدوس"، فى ختام منافسات الجولة الثانية عشر من الدورى الإسبانى.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل يواجه نظيره أوروجواي يوم 16 نوفمبر، قبل أن يلتقى مع الكاميرون يوم 20 نوفمبر فى لندن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد وصول منتخب تونس إلى برج العرب
» الاحتلال يتصدى لـ60 صاروخًا أُطلق من غزة
» استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندري
» "أبوالغيط" يبحث مع "الرجوب" الأوضاع في غزة
» «سولاري» مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى 2020
» البابا تواضروس يلتقى أسر ضحايا «دير الأنبا صموئيل»
» مصرع شخص أثناء التنقيب عن آثار
» المقاومة الفلسطينية تقصف الاحتلال بـ80 صاروخًا
» تغريم «أحمد عيد» بسبب نهائي أفريقيا
» القبض على مدير شركة بتهمة النصب على المواطنين
» إصابة حافلة إسرائيلية في إطلاق نار من غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي