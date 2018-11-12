استبعاد «مارسيلو» و«كوتينيو» من قائمة البرازيل

12 نوفمبر 2018 - 08:03 م

استبعد "تيتي" المدير الفني للمنتخب البرازيلي الثنائي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد، وفيليب كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة، من قائمة منتخب السامبا استعدادا لمواجهتي الأوروجواي، والكاميرون.

وجاء استبعاد الثنائي بسبب تعرضهما للإصابة، وضم كلا من أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس، وريناتو أجوستو لاعب بكين جوان الصيني.

كما تم استدعاء رافينيا لاعب برشلونة ليكون بديلا لكاسيميرو، حيث يعاني الأخير من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل الأيمن خلال مشاركته فى مواجهة سيلتا فيجو، التى حسمها ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الأحد على ملعب "بالايدوس"، فى ختام منافسات الجولة الثانية عشر من الدورى الإسبانى.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل يواجه نظيره أوروجواي يوم 16 نوفمبر، قبل أن يلتقى مع الكاميرون يوم 20 نوفمبر فى لندن.