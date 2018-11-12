«ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه

12 نوفمبر 2018 - 08:00 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر موقفا محرجا للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، الأحد، للعاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر الفيديو ماكرون خلال محاولته تقبيل يد "زوجة أردوغان"، التي كانت برفقته،أثناء المشاركة في إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، إلا أنها تشبثت بيده رافضة رفعها ليقبلها الرئيس الفرنسي، وحاولت سيدة فرنسا الأولى تدارك الموقف بالسلام على زوجة أردوغان وتقبيلها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، قد استقبلا أردوغان وزوجته مثلما استقبلوا الحضور، إلا أن العدسات رصدت تعرض ماكرون لموقف محرج خلال استقباله لهم في مدخل قصر الإليزيه.

يذكر أن ماكرون تعرض لموقف محرج أيضا مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، السبت الماضي أمام عدسات المصورين، عندما رفض الأخير مد يده للسلام أمام قصر الإليزيه.

وكان ماكرون يسير أمام ترمب عندما مد يده نحو باب الإليزيه داعيا نظيره الأميركي للدخول، إلا أن ترمب وقف ليلتقط الصور أمام الصحفيين، ويبدو أن ماكرون تذكر فجأة أنهما لم يلتقطا الصور فاقترب من ترمب بسرعة ومد يده للمصافحة، ليلتقط المصورون هذه الصورة.

وتجاهل ترمب يد نظيره الفرنسي ولم يصافحه، ليتدارك ماكرون الموقف بلمس ذراع ترمب ، قبل أن يشير الرئيس الأميركي بإصبعه الإبهام كعلامة (على سير الأمور على ما يرام)، لينقذ ماكرون نفسه من الإحراج بفعل الإشارة.



