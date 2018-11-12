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من أصل 200 صاروخ

الاحتلال يتصدى لـ60 صاروخًا أُطلق من غزة

عرب وعالم

سقوط صاروخ من غزة على مستوطنة إسرائيلية
سقوط صاروخ من غزة على مستوطنة إسرائيلية

وكالات

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غزة

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أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية اعترضت 60 صاروخًا من أصل 200 صاروخ أُطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم قيادي في "كتائب القسّام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وإصابة 7 آخرين، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ تبادلاً لإطلاق النار حصل، ليل الأحد الاثنين، إثر تنفيذه عملية عسكرية في قطاع غزة، وأكد جيش الاحتلال مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر.

فيما قالت كتائب "عزّ الدين القسام"، في بيان لها، إن العملية العسكرية الإسرائيلية كان هدفها اغتيال القيادي نور بركة، وأن الاشتباكات اندلعت بعد اغتياله وافتضاح أمر القوة التي نفّذت العملية، معتبرة ما جرى "عدواناً صهيونياً خطيراً".


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