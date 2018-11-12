» موعد وصول منتخب تونس إلى برج العرب

12 نوفمبر 2018 - 07:52 م

تأكد بشكل رسمي وصول منتخب تونس إلى مطار برج العرب عصر الأربعاء المقبل، لمواجهة منتخب الفراعنة فى الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا.

ويلتقى المنتخبان مساء الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، علمًا بأن الفراعنة ونسور قرطاج حسما التأهل للبطولة الأفريقية، قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وانطلق معسكر المنتخب التونسى بقيادة ماهر الكنزارى، أمس الأحد بتونس، قبل التوجه لمصر الأربعاء، على أن يخوض تدريبا وحيدا على ملعب المباراة مساء الخميس. ويتصدر المنتخب التونسى ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد 12 نقطة.