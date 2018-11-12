حبس "زلزال السلام" 4 أيام على ذمة التحقيق

12 نوفمبر 2018 - 07:47 م

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "إبراهيم. ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمدينة السلام.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط "إبراهيم ا ح" 26 سنة، صاحب محل زيوت، وشهرته "أحمد زلزال"، والسابق اتهامه فى قضية "ضرب" أثناء تواجده بمسكنه، وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62 × 39 مم، تحمل أرقام 8731 " غير مبلغ بسرقتها "، 22 طلقة من ذات العيار، خزينة لذات السلاح.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التشاجر ومناصرة ذويه فى مشاجرة سابقة بمنطقة أبو رجيلة، نتج عنها وفاة شخصين، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.