» استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندري

12 نوفمبر 2018 - 07:47 م

تقدم حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، باستقالته من منصبه، عقب خسارة زعيم الثغر أمام نجوم المستقبل، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري العام.

وسقط الاتحاد بثنائية أمام النجوم، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، على استاد "الإسكندرية"، ضمن فعاليات الجولة الـ14، من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليتلقى زعيم الثغر الهزيمة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 15 نقطة.