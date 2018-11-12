  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
التحرش بالرجال

«ستات قادرة».. وقائع تحرش بالرجال فهل يردعهن القانون؟

ماكرون أثناء استقبال أردوغان وزوجته

«ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه

حزب البناء والتنمية

«البناء والتنمية» يجمد عضوية 28 عضوًا متهمين بالإرهاب

غزة

استشهاد فلسطينييْن في قصف إسرائيلي شمالي غزة

الدكتور على عبدالعال - رئيس مجلس النواب - أرشيفية

"عبدالعال" لوزراء: توقفوا عن هذه المهاترات وإلا

سد النهضة

إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

نائبة كويتية لوزيرة الهجرة:«لونسيتوا اللى جرى..هاتوا الدفاتر تنقرا»

صلاح

صورة.. محمد صلاح يرتدي تيشرت «بورنو»

أرشيفية

«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض مصر لسيول جارفة

الحكومة تطعن على قبول استشكال "ابوتريكة"

حبس«أبو تريكة» سنة وغرامة 20 ألف جنيه

استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندري

الرياضة

طولان
طولان

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«سيد البلد» يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة النجوم

#

«داودا» و«سيسه» في قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك

#

18 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بتروجت

#

حلمي طولان يفتح النار على مرتضى منصور

المصريون

الاتحاد السكندرى

طولان

حلمي طولان

تقدم حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، باستقالته من منصبه، عقب خسارة زعيم الثغر أمام نجوم المستقبل، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري العام.

وسقط الاتحاد بثنائية أمام النجوم، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، على استاد "الإسكندرية"، ضمن فعاليات الجولة الـ14، من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليتلقى زعيم الثغر الهزيمة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 15 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد وصول منتخب تونس إلى برج العرب
» الاحتلال يتصدى لـ60 صاروخًا أُطلق من غزة
» استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندري
» "أبوالغيط" يبحث مع "الرجوب" الأوضاع في غزة
» «سولاري» مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى 2020
» البابا تواضروس يلتقى أسر ضحايا «دير الأنبا صموئيل»
» مصرع شخص أثناء التنقيب عن آثار
» المقاومة الفلسطينية تقصف الاحتلال بـ80 صاروخًا
» تغريم «أحمد عيد» بسبب نهائي أفريقيا
» القبض على مدير شركة بتهمة النصب على المواطنين
» إصابة حافلة إسرائيلية في إطلاق نار من غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي