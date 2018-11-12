26 نوفمبر الحكم فى استئناف المطربة بوسى على حبسها

12 نوفمبر 2018 - 07:40 م

حجزت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، نظر الاستئناف المقدم من المطربة بوسى بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، لجلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم.

وصلت المطربة بوسى رفقة أصدقاء مبنى محكمة شمال القاهرة بالعباسية لحضور استئنافها على حبسها لإصدارها شيكات بدون رصيد، ووصلت بوسى مرتدية نظارة سوداء كبيرة.

وتحفظ حرس محكمة شمال القاهرة على بوسى، وجلست أمام المقعد المقابل لقفص المحكمة فى انتظار بدء الجلسة.

كانت قد قضت محكمة جنح النزهة، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

جدير بالذكر أن المطربة بوسى، كان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها فى القضيتين.