"الطاقة الذرية": إيران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم العقوبات

12 نوفمبر 2018 - 07:39 م

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إن إيران ملتزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى (الاتفاق النووي)، رغم إعادة واشنطن فرض عقوبات عليها من جانب واحد.

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة (مقرها فيينا)، في تقريرها ربع السنوي، بأن "إيران ملتزمة بالقيود الرئيسية المحددة والتي تنص عليها ما تعرف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وجاء في التقرير أن الوكالة "وصلت إلى جميع المواقع التي تحتاج إلى زيارتها في إيران، وأن مفتشي الوكالة أكدوا إبقاء طهران مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب والمياه الثقيلة عند المستويات المتفق عليها".

وبات التزام طهران بالاتفاق النووي "قضية أكثر تعقيدا" منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في مايو الماضي، وإعادة فرض عقوبات ضد طهران، ما أسفر عن معاناة الاقتصاد الإيراني وهبوط قيمة العملة.

وفي 5 نوفمبر الجاري، دخلت العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران حيز التنفيذ بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.