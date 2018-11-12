  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:23 م
بحث متقدم
التحرش بالرجال

«ستات قادرة».. وقائع تحرش بالرجال فهل يردعهن القانون؟

ماكرون أثناء استقبال أردوغان وزوجته

«ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه

حزب البناء والتنمية

«البناء والتنمية» يجمد عضوية 28 عضوًا متهمين بالإرهاب

غزة

استشهاد فلسطينييْن في قصف إسرائيلي شمالي غزة

الدكتور على عبدالعال - رئيس مجلس النواب - أرشيفية

"عبدالعال" لوزراء: توقفوا عن هذه المهاترات وإلا

سد النهضة

إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

نائبة كويتية لوزيرة الهجرة:«لونسيتوا اللى جرى..هاتوا الدفاتر تنقرا»

صلاح

صورة.. محمد صلاح يرتدي تيشرت «بورنو»

أرشيفية

«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض مصر لسيول جارفة

الحكومة تطعن على قبول استشكال "ابوتريكة"

حبس«أبو تريكة» سنة وغرامة 20 ألف جنيه

"الطاقة الذرية": إيران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم العقوبات

عرب وعالم

حسن روحاني
حسن روحاني

وكالات

أخبار متعلقة
#

بولتون يتوعد بمزيد من العقوبات على إيران

#

كوريا الشمالية تهدد باستئناف برنامجها النووي حال عدم رفع العقوبات

#

موسكو تدين بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران

#

صورة سينمائية لـ«ترامب» تثير عاصفة من الجدل

إيران

النووي

الطاقة الذرية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إن إيران ملتزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى (الاتفاق النووي)، رغم إعادة واشنطن فرض عقوبات عليها من جانب واحد.

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة (مقرها فيينا)، في تقريرها ربع السنوي، بأن "إيران ملتزمة بالقيود الرئيسية المحددة والتي تنص عليها ما تعرف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وجاء في التقرير أن الوكالة "وصلت إلى جميع المواقع التي تحتاج إلى زيارتها في إيران، وأن مفتشي الوكالة أكدوا إبقاء طهران مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب والمياه الثقيلة عند المستويات المتفق عليها".

وبات التزام طهران بالاتفاق النووي "قضية أكثر تعقيدا" منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في مايو الماضي، وإعادة فرض عقوبات ضد طهران، ما أسفر عن معاناة الاقتصاد الإيراني وهبوط قيمة العملة.

وفي 5 نوفمبر الجاري، دخلت العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران حيز التنفيذ بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد وصول منتخب تونس إلى برج العرب
» الاحتلال يتصدى لـ60 صاروخًا أُطلق من غزة
» استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندري
» "أبوالغيط" يبحث مع "الرجوب" الأوضاع في غزة
» «سولاري» مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى 2020
» البابا تواضروس يلتقى أسر ضحايا «دير الأنبا صموئيل»
» مصرع شخص أثناء التنقيب عن آثار
» المقاومة الفلسطينية تقصف الاحتلال بـ80 صاروخًا
» تغريم «أحمد عيد» بسبب نهائي أفريقيا
» القبض على مدير شركة بتهمة النصب على المواطنين
» إصابة حافلة إسرائيلية في إطلاق نار من غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي