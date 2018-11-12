«البناء والتنمية» يجمد عضوية 28 عضوًا متهمين بالإرهاب

12 نوفمبر 2018 - 07:39 م

قرر حزب البناء والتنمية الذارع السياسية للجماعة الإسلامية- التي تم إدراجها مؤخرًا ضمن الكيانات الإرهابية- تجميد عضوية 28 من أعضائه، بعد إدراجهم من قبل محكمة جنايات القاهرة على قوائم الإرهابيين.

وقال بيان صادر عن الحزب، بشأن اجتماع الهيئة العليا الطارئة لحزب البناء والتنمية،: بعد صدور قائمة الإرهاب من الدائرة الـ11جنايات القاهرة وإدارجها عدد 28عضو من أعضاء الحزب وعلى الرغم من حب هؤلاء الأعضاء لوطنهم وإلتزامهم بالسلمية منهجاً وفكراً معهوداً عليهم إلا أن الحزب قد قرر عقد هذا الإجتماع الطارىء لدراسة وبحث الأمر.

وقرر الحزب تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن قائمة الإرهاب، وتكليف اللجنة القانونية بمتابعة الموقف القانوني للمذكورين وتقديم الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يوما .

كما اكد الحزب على استبعاد كل من يصدر بحقه حكم نهائي بات من عضوية الحزب.