ظهير الإسماعيلي يقترب من الانتقال للزمالك

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شرط «بيليات» للانتقال إلى الزمالك

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الزمالك

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اقترب مسئولو نادي الزمالك من الحصول على توقيع طارق طه الظهير الأيسر لنادي الإسماعيلي، من أجل الانتقال إلى صفوفه، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الزمالك في تدعيم الجبهة اليسرى خلال شهر يناير في ظل تراجع مستوى أحمد فتوح وفشل بهاء مجدي في تقديم أوراق اعتماده حتى الآن منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادمًا من الدراويش.

وأشار المصدر إلى أن الأبيض سيعرض عدد من اللاعبين على إدارة الإسماعيلي لضمهم على سبيل الإعارة، فضلًا عن دفع مقابل مادي من أجل التخلي عن طارق طه في يناير.


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