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مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 695 مليون يورو

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البنك المركزي
البنك المركزي

وكالات

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البنك المركزي

أذون خزانة

دين

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بيع أذون خزانة بأجل عام بقيمة 695.10 مليون يورو، عن متوسط عائد 1.75% تستحق في 12 نوفمبر 2019.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام.

وأشارت بيانات المركزي إلى أنه قبل 695.10 مليون يورو، بينما طلب 675 مليون يورو.

وأوضح البنك أن الفائدة التي قبلها على أذون الخزانة المقومة باليورو تبلغ 1.750 بالمئة، مقابل 1.598 بالمئة، في أغسطس الماضي.

ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

وارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي بمصر إلى 44.501 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 44.459 مليار دولار في الشهر السابق له، وفقا للمركزي المصري.

يأتي الارتفاع، بالتزامن مع صعود الدين الخارجي لمصر، إلى 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران 2018، وفقا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.


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