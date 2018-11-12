صورة.. محمد صلاح يرتدي تيشرت «بورنو»

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المصريون

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

أثار النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، غضب الكثير من محبيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر «صلاح» متخفي الوجه أثناء استعداده للسفر إلى القاهرة للانتظام في معسكر المنتخب، كما ارتدى تيشرت لإحدى شركات البورنو، وهو ما علق عليه الكثير من متابعيه.

وعلق الكثير من المتابعين لـ«صلاح» على ارتداء الفرعون المصري وأفضل لاعب في أفريقيا في العام الماضي، لقميص يحمل علامة إحدى الشركات الإباحية.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: «يا صلاح ده تيشيرت المجلة الإباحية play boy .. وأنت بتعرف انجليزي دلوقتي.. شيل يا راجل الصورة بدل ما أنت عمال تنزلها على انستجرام و على فيسبوك.. وركز في الكلام اللي ع الملابس قبل ما تشتريها و تلبسها عشان أنت قدوة لكتير من الشباب دلوقتي».

أمام التعليق الثاني، «أنت كده بتعمل دعايا وإعلان لمركة قزرة علي التيشرت.. أنا شايف انك تمسح الصورة دي».

وعلق أخر: «نصيحة لوجه الله أنت كنت انسان محترم و ملتزم و متواضع كان ربنا بيكرمك دلوقتي اتغيرت شوية وكمان لابس ماركة اباحية تفتكر ربنا هيكرمك؟..خاف علي مستقبلك و ارجع لالتزامك و دينك لأن هو اللي هينفعك قبل اي حاجة..لا شهرة ولا مال ولا حد هينفعك».

وعلق متابع أخر قائلًا، «وكانت أخر التعليقات، «صلاح على طريقة النينجا، لكن شكله مش واخد باله من علامة البلاي بوي او ميعرفهاش.. إبننا في خطر».

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