تسمم 11 تلميذًا بعد تناول مياه غازية في الإسكندرية

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تسمم 11 تلميذ

أُصيب 11 تلميذا بمدرسة أرض الزراعة الابتدائية المشتركة الكائنة بدائرة قسم ثان الرملو اليوم الاثنين, بـ"إدعاء تسمم غذائي"، إذ عانوا من آلام بالبطن وقيئ بعد تناول مياه غازية.

وتم وضعهم تحت الملاحظة، بعد قيام المستشفى الرئيسي الجامعي، بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة العطارين، تضمن أسماء التلاميذ المصابين، والذي أكدوا أنهم شعروا بآلام بالبطن عقب تناول مشروب مياه غازية من داخل "كانتين" المدرسة، وبسؤال المدعوه ع.ق.ع، 56 عاماً، زائرة صحية بذات المدرسة مقيمة دائرة قسم أول المنتزه أوردت بمضمون ما تقدم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه، من ضبط المدعو "ص. ع. ص"، 42 عامًا، مسئول "الكانتين" بالمدرسة، مقيم دائرة القسم.

وعلى الفور وجه مدير الأمن اللواء محمد الشريف، مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية "قسم مراقبة الأغذية"، بالانتقال للمدرسة وفحص "الكانتين" المشار إليه، وسحب عينات عشوائية من المشروب المذكور، لإرسالها لمعامل وزارة الصحة، للتأكد من مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 10937 /2018 إداري قسم شرطة ثان الرمل.


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