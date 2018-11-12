البرلمان يقرر حذف«التربية» من لقب وزير التعليم

12 نوفمبر 2018 - 04:55 م

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، على تعديل مسمى وزير التربية والتعليم، لينص في المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، على «استبدال عبارة وزير التربية والتعليم بعبارة وزير التعليم في كل مواد مشروع القانون».

وجاء قرار المجلس استجابة لتعديلات لجنة التعليم بالبرلمان التي اقترحت أن يتم الاكتفاء بمسمى «وزير التربية والتعليم»، أو «وزير التعليم».

وأبدى رئيس المجلس انزعاجه أكثر من مرة، خلال الجلسة، بسبب التفاف النواب حول وزير التعليم طارق شوقي لتوقيع الطلبات، وخاطب «عبدالعال» النواب بالقول: «مفيش توقيع طلبات دلوقتي.. بعد ما ننتهي من مشروع القانون».