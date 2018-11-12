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"الإسكان" تنشر أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع لمدينة 6 أكتوبر

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مي عبد الحميد
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أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بشرى سارة للحاجزين بمدينة السادس من أكتوبر للإعلان التاسع ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل، حيث تم اليوم نشر أسماء الحاجزين داخل وخارج الأولوية – وفقاً للأولويات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء – وذلك على الموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق من خلال الرابط (www.mff.gov.eg).

وأوضـحت  عبد الحميد أن إجمالى عدد المُتقدمين بمدينة السادس من أكتوبر للإعلان التاسع ولم يقوموا بإسترداد مُقدم جدية الحجز بلغ حتـى تاريخه 45840 مواطنا مُقابل عدد 23300 وحدة سكنية مُتوافرة، حيث تم الإنتهاء من إجراء ترتيب الأولويات المعلن عنها للمواطنين وفقاً للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث جاء فى الترتيب الأول المتـزوج ويعول(شامل الأرمل/ة وتعول – المطلق/ة وتعول)، ثم جاء فى الترتيب الثانى المتـزوج، وأخيـراً الأعزب مع إعطاء الأولوية للأصغر سناً بكل مجموعة على حدة، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثـر عدداً، وذلك فى ضوء البيانات التـى تم تسـجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز.

وأكدت عبد الحميد أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غيـر نهائى، وقد يتغيـر إذا ثبت عدم صـحة أى من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق، والمرفوعة بمعرفتهم، والتـى تبين الحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وقيمة الدخل والإعاقة، حيث تكون طلبات المواطنين فى تلك الحالة عرضة للرفض نتيجة الإستعلامات الميدانية لدى الصندوق، أو الائتمانية لدى جهات التمويل، وعليه تُعد تلك النتائج مؤشرا لترتيب أولوية بدء التعامل على طلبات المواطنين، ولا تعكس تأكيد قبول التخصيص للمواطن.

وفي ذات الإطار أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم تخصيص الوحدات السكنية للمقبولين وفقاً لنتائج الاستعلام الميداني والائتماني خلال عام 2019 ممن هم داخل الأولويات، مع التوضيح بأن الحاجزين الذين أصبحوا خارج أولويات الوحدات المتوفرة لهم الحرية التامة فى الاختيار بين إما إسترداد مبلغ مقدم جدية الحجز، والتقديم بالإعلان العاشر، أو الاستمرار في نفس الإعلان، ولكن بشروط الحجز الخاصة بالإعلان العاشر، على أن يتم إستلام الوحدة السكنية بعد 30 شهرا من تاريخ الإعلان.


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