«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض مصر لسيول جارفة

12 نوفمبر 2018 - 04:50 م

أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبد العال، عن توقعات أعدتها هيئته اعتبر البعض أنها تحذر من احتمال تعرض مصر لسيول جارفة كتلك التي اجتاحت منطقة الخليج مؤخرا.

وأكد أن مصر ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الحالي لتصل العظمى في القاهرة إلى نحو 23 درجة، والصغرى 16.

وكشف حقيقة تعرض البلاد لسيول نهاية الأسبوع الجاري، قائلا: "لا يوجد سيول، وإنما مجرد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، خفيفة ومتوسطة على القاهرة، خفيفة على شمال الصعيد، لكنها لن تصل لحد السيول".

من جانبها، أكدت رئيسة الإدارة المركزية للاستخدامات والموارد المائية بقطاع التخطيط بوزارة الري هالة رمضان، أن مركز التنبؤ بالأمطار أعلن حالة الطوارئ منذ بداية فصل الخريف، موضحة إصدار التحذيرات بالمناطق المعرضة للأمطار منذ 3 أيام قبل حدوثها.

وأضافت، أن المركز به غرفة سيول مدعمة بوحدة الإنذار المبكر بالسيول تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد لمساعدة متخذي القرار على التعامل مع الموقف، فضلا عن الاستعدادات المبكرة للمناطق المتوقع هطول الأمطار بها.

وأكدت مديرة المركز أن ما حدث من سيول في السعودية والكويت كان مرصودا على خرائط المركز، موضحة أن الخرائط رصدت ارتفاع معدلات الأمطار لدرجة 15 مم.

وأوضحت صعوبة تعرض مصر لنفس درجة السيول التي ضربت دول الخليج، مشيرة إلى أن الأمطار المتوقعة متوسطة إلى منخفضة.

وحول الأماكن التي قد تكون معرضة لسيول شديدة، قالت إنها حلايب وشلاتين وجنوب سيناء وعدد من المناطق بالغردقة.