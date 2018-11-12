شركة مياه الشرب بالاسكندرية تشارك فى حملة 100 مليون صحة

12 نوفمبر 2018 - 04:45 م





طبقا للمبادرة التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، انطلقت حملة (100 مليون صحة ) بشركة مياه الشرب بالاسكندرية للكشف على الموظفين وايضا الجمهور من منطلق حرص المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على تفعيل دور المشاركة المجتمعة مع الجمهور .



وانطلقت الحملة بالتعاون بين وزارتى الصحة والاسكان وذلك اعتبارا من الاربعاء 1 نوفمبر 2018 وتستهدفت الحملة الكشف على العاملين بالمحطات والفروع التجارية بالشركة وايضا الجمهور المتعامل مع الفروع التجارية.



وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية أن الحملة تقوم بالكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية وتنظيم ندوات للتوعية بالمرض وأسبابه وطرق علاجة، وقد تم اجراء المسح الطبي علي حوالى 2500 من العاملين والمواطنين بفروع محرم بك والبلد والرمل والنزهة ومركز التدريب بالشركة ومحطة النزهة ومحطة المعمورة .وسوف يتم خلال هذا الشهر استكمال الكشف بباقي فروع الشركة ومحطاتها وذلك طبقا للجدول الموضوع مع وزارة الصحة .وقد تم ابلاغ الحالات المصابة بخطوات استكمال باقى التحاليل والاشعات المطلوبة لصرف العلاج من منافذ وزارة الصحة بالمجان وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمه





