حبس«أبو تريكة» سنة وغرامة 20 ألف جنيه

مصطفى صابر
قضت محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد جمال وسكرتارية عمرو فتحى ووسام جنفى بحبس محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق سنة وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة التهرب من دفع 800 ألف جنيه ضرائب مستحقة.
يذكر أن اللاعب السابق محمد أبوتريكة يحاكم في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى2009.
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