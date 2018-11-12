مطالب برلمانية بحصر الطرق المتهالكة لرفع كفاءتها

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة حصر كامل للطرق المتهالكة على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءتها، حرصًا على أرواح المصريين، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد من قبل، الذي كلف الحكومة بتقييم ومراجعة حالة الطرق المتهالكة لتأهيلها.

وقال "وهدان"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن رفع كفاءة هذه الطرق ضرورة مهمة، لمواجهة إِشكاليات الطرق التي يعانى منها المواطنون.

وأشار إلى طريق "بوسعيد-الشرقية"، موضحًا أن هذا الطريق تائه بين وزارتي النقل والتنمية المحلية، وفى حاجة إلى رفع كفاءته بمساحات متعلقة به من ناحية الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يحدث عليه بمعدل أسبوعي حوادث تزهق فيه أرواح المواطنين، وأيضا طريق بورسعيد الإسماعيلية.

وطالب وكيل البرلمان بإدراج تطوير هذه الطرق في الموازنات المعدة، حرصًا على مصلحة المواطنين.