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خفير يطلق النار على نفسه بعد سرقة موتور مياه

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اطلاق نار
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مصطفى صابر

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أقدم خفير علي أطلق النار على نفسه، وقام باختلق واقعة سطو مسلح من قبل عناصر إجرامية على مزرعة، وأشعل النيران بها لسرقة موتور مياه، بطريق "الخارجة – أسيوط".

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من العاملين بهيئة الإسعاف بطريق "الخارجة - أسيوط" بنقل خفير خصوصى بمزرعة "محكوم عليه بالسجن المؤبد"، كائنة بالكيلو 100 بذات الطريق إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وما قرره مالك المزرعة بتلقيه اتصالا هاتفيا من المجني عليه.

وأبلغ الخفير بشروع مجهولين في سرقة أجزاء من موتور رفع المياه ولدى مقاومته لهم اعتدوا عليه بالضرب وأطلق أحدهم عيار ناري فأصابه بقدمه اليمنى، وفروا هاربين، حيث تم إسعافه وخروجه من المستشفى.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام إلى عدم صحة الواقعة، وقيام الخفير باختلاقها كذبًا.

وبمواجهته اعترف باستيلائه على المسروقات من المزرعة وبيعها لأحد الأشخاص (بدائرة مركز شرطة منفلوط) بأسيوط، وإحداثه إصابته بنفسه من فرد محلى، وإشعاله النيران بأجزاء من المزرعة لإيهام مالكها بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه.

وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم والمسروقات، كما تم ضبط بندقية آلية، و10 طلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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