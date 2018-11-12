«شعراوي»: 35 مليار جنيه فاتورة صيانة الطرق الداخلية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتحديد حالة الطرق الداخلية على مستوى الجمهورية، كشفت أن فاتورة إصلاح هذه الطرق سيكلف الدولة 35 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لـ 19.8 مليار جنيه لإصلاح بعض الطرق التي تشكل خطورة.

وقال شعراوي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن خطة عمل اللجنة ركزت على الطرق شديدة الخطورة، التي تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، لافتًا إلى أن ميزانية الوزارة بلغت 3.6 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم خلال الأربع سنوات الماضية، صرف 10 مليار جنيه على الطرق، وفيما يخص الإنارة تم تشكيل لجنة أيضا وتم إنفاق 1.1 مليار جنيه على تغيير الأعمدة، لافتًا إلى انه خلال الأربع سنوات المقبلة سيتم تغيير عدد من أعمدة الإنارة بتكلفة قد تصل إلى 5.5 مليار جنيه.