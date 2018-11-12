الأمن يحبط هجوم إرهابى على كمين فى العريش
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أحمد الشربينى
أحبطت قوات الامن المركزى بوزاره الداخلية هجوم أحد العناصر الانتحارية يرتدى حزاما ناسفا على كمين 5 علي الطريق الدائرى بالعريش قبل تفجير نفسه فى قوات الكمين.
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