» الأمن يحبط هجوم إرهابى على كمين فى العريش

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قضايا وحوادث

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الهجوم على كمين فى العريش

كمائن العريش

أحبطت قوات الامن المركزى بوزاره الداخلية هجوم أحد العناصر الانتحارية يرتدى حزاما ناسفا على كمين 5 علي الطريق الدائرى بالعريش قبل تفجير نفسه فى قوات الكمين.


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