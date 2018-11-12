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جامع: مفاوضات مع البنك الدولي مقابل قرض 200 مليون دولار

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نفين جامع
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إيمان هاني

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البنك الدولي

تنمية المشروعات

نفين جامع

 أكدت نيفين جامع رئيسة الجهاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أنه جري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار بهدف دعم المشروعات.
 
وأضافت جامع، على هامش مؤتمر "محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في 2030"، أن نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات من وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء يترجم اهتمام الدولة بدور الجهاز في تحقيق معدلات النمو.

وتابعت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يستحوذ على نسبة 95% من التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة

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