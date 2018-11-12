براءة أحمد سليمان وعبد الخالق من تهمة الرشوة

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أحمد سليمان
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نادى الزمالك

هشام حطب

براءة احمد سليمان

قضت محكمة العجوزة ببراءة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، ومصطفى عبد الخالق، من اتهام المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية بالحصول على رشوة.

ورفع حطب دعوى قضائية، اتهم فيها الثنائى بالإساءة له، ولكن المحكمة اعتبرتهما لم يفعلا ذلك من قريب أو بعيد.

واستند حطب فى دعوته لمكالمة هاتفية جمعت بين سليمان وعبد الخالق يتحدثوا فيها عنه.

وحملت الدعوى التى حكمت فيها المحكمة لصالح سليمان وعبد الخالق رقم 23427 وترافع عنهما أمام المحكمة المحامى عمرو عبد الغفار.



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