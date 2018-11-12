"قطاع الأعمال": صناعات الدواء والغذاء أمن قومي مصري

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متابعات- حنان حمدتو

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الجرارات

وزارة قطاع الاعمال

هشام توفيق

اعتبر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعات الأدوية والمواد الغذائية وتوزيعها، أمن قومي، بالنسبة لمصر ويجب تواجد قطاع الأعمال العام بها ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما تركز عليه خطة الوزارة في تطوير الشركات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير، أن أكثر ما تحتاج إليه شركات قطاع الأعمال العام حاليا هي المشاركة مع القطاع الخاص وبخاصة المشاركة الفنية وليس المالية فقط، جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد، اليوم، تحت عنوان "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص".

وحضر المؤتمر عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية نائبًا عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من رجال المال ورؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال وممثلي البورصة وسوق المال.

وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في ذلك بقطاع تصنيع إطارات الجرارات التي تحتاج إلى شريك استراتيجي له خبرة عالمية وإقليمية لنجاح خطة تطوير الشركة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن الحاجة إلى شريك ومستثمر أجنبي وسيتم الإعلان عن نتائج الإعلان خلال الفترة المقبلة.


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