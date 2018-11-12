محافظ المنوفية السابق: لم أقصر في عملي وتاريخي شاهد

12 نوفمبر 2018 - 02:40 م

باشرت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق في قضية الرشوة، وقال "عبد الباسط" أمام هيئة المحكمة: "تاريخي كله فى العمل لم تشوبه شائبة واحدة، وأبدًا لم أكن مقصرًا فى عملى".

وكان هشام عبد الباسط المتهم الأول طلب فى بداية الجلسة السماح لمحاميه الأصلى بالترافع عنه بديلًا عن المحامى الذى انتدبته المحكمة الجلسة الماضية، وهو ما وافق عليه رئيس الدائرة المستشار بلال عبد الباقي.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.



