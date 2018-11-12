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"العربي لعمال النفط" يجتمع الأربعاء لبدء الدورة النقابية السنوية

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الاتحاد العربى لعمال المناجم
الاتحاد العربى لعمال المناجم

متابعات- حنان حمدتو

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البترول

والمناجم الاتحاد العربى لعمال النفط

فندق ميريديان

تقيم الأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات اجتماعها العام الثالث للدورة النقابية "2017 /2022" بالقاهرة الأربعاء المقبل، بفندق الميريديان هليوبوليس طريق المطار بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وكذلك الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، وقيادات وأعضاء الأمانة العامة .

ويشمل جدول أعمال الاجتماع الجلسة الإفتتاحية، وحفل لتأبين المرحوم فهد المطوع رئيس المجلس التنفيذي السابق، وكذلك تأبين المرحومة شفيقة التليلى نائبة رئيس لجنة المرأة العاملة بـ"الإتحاد".

وقال الكيميائي عماد حمدي علي الأمين العام للاتحاد أن المؤتمر سيناقش مذكرات بشأن قبول عضوية نقابة عمال شركة تطوير البترول "البحرين"، وأيضا بشأن قبول عضوية الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز "ليبيا" لدعوتهما لحضور المجلس القادم ،وعرض الموقف المالي حتى نهاية يونيو 2018 .

بالإضافة إلى بحث الموقف القانوني الخاص بقضية مصر للبترول، ومحضر حيازة "المعهد"، ومناقشة الموقف التثقيفي للاتحاد العربي ،واستعراض نشاط وخطة عمل أمانة المرأة، وأمانة الشباب.

وأضاف حمدي، أنه سيتم طرح مذكرة حول التوسع فى النشاط الدولي "المجالات العمالية والاقتصادية"، مع عرض للنشاط الدولى للأمين العام خلال الفترة الماضية.

وأشار الأمين العام، إلى أن المذكرة تشمل أوراق الإجتماع المعروضة أيضًا مذكرات بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد المجلس التنفيذي القادم،وعرض الترشيح لرئاسة المجلس التنفيذي للاتحاد، وكذلك المكاتبات الواردة للاتحاد والصادرة منه،وما يستجد من أعمال.


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