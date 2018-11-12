تصريحات جديدة لـ"التموين" بشأن المستبعدين من الدعم

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وزير التموين
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التموين

الدعم

تن

علي مصليحي

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، أنه حتى الآن لم يتم وضع أي رقم يخص الدخل في أحد محددات الاستهداف أو الاستبعاد، وكل الطروح الحالية هي طروح مبدئية، وفور الانتهاء منها، سيتم الإعلان عنها بكل شفافية للرأي العام، موضحًا أنه جارٍ وضع مؤشرات في لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، تستهدف استبعاد من لا يستحق الدعم . 

وأضاف "كمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" اليوم، الاثنين، خلال الشهر الحالي والشهر القادم، تقوم الوزارة بخطوات متوازية، من إضافة المواليد وتصحيح البيانات والتظلمات وتنقية البطاقات واستبعاد المسافر والمتوفي والمكرر على أكثر من بطاقة، مؤكدًا وجود ما يقرب من 80 مليون مستفيد داخل منظومة الخبز والتموين، وتم تنقية أكثر من 55 مليون فرد على هذه البطاقات، وتم فتح الباب لتحديث البيانات من خلال بطاقات التموين، وأي أرقام سيتم التوصل لها سيتم الإعلان عنها. 

وتابع معاون وزير التموين، أن هناك توجهًا عامًا وجادًا من الوزارة تلك الفترة، لأن تكون منظومة الدعم أكثر كفاءة وفاعلية للمواطن، وتساعده للحصول على حقه كامل، ودون أي هدر، سواء كان الدعم نقديًا أو عينيًا، وهو ما قاله وزير التموين أمس في مجلس النواب، وهو أن أي تحول لشكل أو نوع أو آلية الدعم لن يكون سوى بالحوار المجتمعي والمناقشة مع مجلس النواب، وطرح هذا الأمر على وسائل الإعلام.
 
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