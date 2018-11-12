"الزراعيين": لجان علمية لرصد مشاكل القطاع الزراعي

12 نوفمبر 2018 - 02:20 م

أصدر الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، قرارًا بتشكيل لجان علمية من المتخصصين والخبراء في كافة المجالات الزراعية لعمل مخطط عام لتحديد وتدقيق ورصد مشاكل القطاع الزراعي بالاستعانة بعدد من الخبراء المصريين الوطنيين بالمراكز العلمية المتخصصة والجامعات المصرية بما يمكن من وضع حلول غير تقليدية لكل مشاكل تواجه تطوير هذا القطاع بما يتوافق مع حجم التحديات الراهنة، موضحا أهمية التنسيق بين وزارتى الرى والزراعة لحل مشكلات الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، بدلا من العمل بنظام الجزر المنعزلة.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيتم تحديد المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، لتكون نموذجا يرفع من مستوي العمل في القطاع الزراعي اعتمادًا علي المنافسة التي تحقق النجاح للتنمية الزراعية والقطاعات الأخرى المرتبطة به ومنها الصناعات الغذائية المعتمدة علي الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني لزيادة القيمة المضافة من عمليات التصنيع بدلا من التوجه نحو تصدير المواد الخامة واستيراد المنتجات الغذائية من الخارج وهو ما لا نستهدفه في مجال تحقيق التنمية المستدامة المرتبطة بآليات واضحة للتطوير والتنمية وتوفير فرص العمل لجميع الفئات من المواطنين وخاصة الشباب.

وأكد أهمية تحقيق رؤية الدولة في التوسع الأفقي بما يرفع من كفاءة الموارد المائية والأرضية من خلال استغلال الميزة النسبية للأراضي الجديدة في ضبط إستخدام المياه الجوفية بأعلي كفاءة تفوق الدول المتقدمة لأننا نملك إرادة النجاح بالإضافة إلي اعتماد تركيب محصولي يناسب هذه الموارد ويحقق أعلي عائد ويوفر فرص العمل ويحقق جذب مواطني الدلتا إلي الأراضي الجديدة في الظهير الصحراوي بمختلف المحافظات من خلال تشكيل لجان مشتركة بين معاوني الزراعة بالنقابة والفلاحين لحل مشكلات الفلاح المصري في إطار دور النقابة المهني والشعبي والخدمات العامة والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية بدلا من العمل بنظام الجزر المنعزلة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بالنقابة تشمل المواصفات الفنية المعتمدة لإصدار الكود الزراعي المصري ووضع ضوابط لتنفيذ المشروعات الزراعية الانتاجية ترتبط بتوقيتات زمنية موضحا انه سيتم ايضا تشكيل لجان مشتركة بين النقابة ومجالس المحاصيل وغرف التصدير والشركات الكبرى والقطاع الخاص لوضع خطط استثمارية محددة للتوسع في الإنتاج الحيواني والداجني والسمكى.