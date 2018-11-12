"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول الأيام المقبلة

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عمرو أديب

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صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض مع نهاية الأسبوع الجاري، حتى تصل في القاهرة العظمى 23 درجة، والصغرى 16 درجة، بالتزامن مع بدء الظواهر الجوية لفصل الشتاء.
وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، يمكن للمواطنين ارتداء الملابس الثقيلة الأسبوع القادم، ولا صحة لما يتردد حول وجود سيول، ولن يتعدى الأمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، وستكون متوسطة على القاهرة، وخفيفة على شمال الصعيد، ولن تصل إلى حد السيول نهائيا.
كما حذر المسافرين بنهاية الأسبوع من جود أمطار على كل مدن القناة، مشيرا إلى أن المطر سيكون غزيرا يومي الخميس والجمعة.


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