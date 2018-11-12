أول تصريح للمصرية المعتدى عليها بالكويت على الواقعة

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قالت فاطمة عزيز، المواطنة المعتدى عليها بالكويت من 5 سيدات، إن الواقعة فردية وتحدث في أي بلد في العالم، وأنه لا يوجد دخل للعلاقات بين البلدين في هذه الواقعة، متابعة: «الكويت فوق رأسي».
وأضافت «عزيز»، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الأحد، أن المشاجرة حدثت في ثواني معدودة بعد دهس أحد الفتيات ابن صديقتها بالدراجة، وأن الـ5 فيتيات اعتدوا عليها وهي لم تتمكن من الدفاع عن نفسها.
فيما بكت على الهواء، قائلة: «لحظة دهسي بالجزم منهم قدام ولادي مميتة بالنسبالي، وأهم شيء إن كرامتي ترجع»، لافتة إلى أن الفتيات الذين اعتدوا عليها ادعوا أنها هي التي اعتدت عليهم في المحضر الذي قامت بتحريره ضدهم، مؤكدة أن السفارة المصرية على تواصل دائم معها من اليوم الثاني.


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