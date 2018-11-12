» مقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر في قطاع غزة

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أعلن الجيش الاسرائيلي أن ضابطا قد قُتل، وأصيب آخر، بجراح متوسطة في العملية التي نفذها داخل قطاع غزة مساء الأحد.
وقال الجيش في بيان أصدره فجر الإثنين، وصل وكالة الأناضول: " خلال عملية تشغيلية لقوة خاصة في قطاع غزة وقع تبادل إطلاق للنار، قتل أحد ضباط الجيش وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان سابق، إن قواته نفذت عملية أمنية في قطاع غزة، وأن اشتباكات اندلعت على إثرها، دون تقديم معلومات إضافية.
وفي بيان لاحق، قال الجيش إنه شن عشرات الغارات على القطاع.

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