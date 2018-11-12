"رمز النازية" يدنّس قبور مسلمين شمالي ألمانيا

دنّس مجهولون قبور مسلمين في بلدة "نورتهايم" بولاية "سكسونيا السفلى" شمالي ألمانيا، عبر رسم صلبان معقوفة وكتابة عبارات عنصرية.



وقالت شرطة "نورتهايم"، في بيان، الأحد، إن اثنين من زوار المقبرة لاحظوا صلبانا معقوفة (رمز النازية) وكتابات عنصرية على نصب تذكاري و 12 قبرا في القسم المخصص للمسلمين داخل مقبرة في البلدة.

