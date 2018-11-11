برلمانية تكشف حقيقة تطبيق البدل النقدي

11 نوفمبر 2018 - 11:32 م

كشف الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل لقائهم مع وزير التموين علي مصيلحي، اليوم الأحد، مؤكدة أنها كانت جلسة ممتازة.



وأوضحت «فهمي»، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الأحد، أنهم تناقشوا في الكثير من الموضوعات، من ضمنها مقترح البدل النقدي والعيني، وقرروا أنه سيتم تأجيله حتى تنخفض الأسعار ويقل التضخم.

