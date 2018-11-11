برلمانية تكشف حقيقة تطبيق البدل النقدي

كشف الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل لقائهم مع وزير التموين علي مصيلحي، اليوم الأحد، مؤكدة أنها كانت جلسة ممتازة.
وأوضحت «فهمي»، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الأحد، أنهم تناقشوا في الكثير من الموضوعات، من ضمنها مقترح البدل النقدي والعيني، وقرروا أنه سيتم تأجيله حتى تنخفض الأسعار ويقل التضخم.
وأضافت أن أي إصلاح اقتصادي له ثمن، وأن المواطن هو من يدفع هذا الثمن، لافتة إلى أن وزارة التموين تتعاقد مع شركات كثيرة حتى تستطيع رقابتها، وأن الوزارة تقوم بمجهود كبير حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.