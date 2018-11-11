  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:47 ص
بحث متقدم
صرف التموين

برلمانية تكشف حقيقة تطبيق البدل النقدي

سامح شكري وزير الخارجية

رسميًا.. مصر ترد على شروط قطر للمصالحة

بالصور.. شوادر لمستقبل وطن لبيع البطاطس بأسعار مخفضة للمواطنين

«أحزاب البطاطس»: نحن نختلف عن الإخوان!

لدكتور محمد عصمت زين الدين

أبو العلماء النوويين في مصر الذي تجاهلته كل الأنظمة

مدبولي

تفاصيل خطة الحكومة للقضاء على أزمات السلع

طلاب

«اللي عاوزاها المدارس يحرم على السناتر»

الدولار

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الأحد

أرشيفية

«التموين» تلغي الدعم عن هؤلاء

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

خاشقجي

تحديد موعد صلاة الغائب على «خاشقجي»

وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم خفض تصديرها من النفط

عرب وعالم

الفالح
الفالح

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«الجبير» يهنئ ولي العهد بنجاح المؤتمر

#

رسالة عاجلة من «السيسي» إلى الملك سلمان

#

وزير المالية الفرنسى يلغى مشاركته فى مؤتمر الاستثمار بالرياض

#

خبر سار من "الكهرباء" للمواطنين

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر القادم.
وقال الفالح للصحفيين، إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر بالمقارنة مع نوفمبر بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 %.
وكانت السعودية قد زادت إنتاجها نحو مليون برميل يوميا فقط تحت ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول مستهلكة أخرى للمساعدة في تحقيق توازن بالسوق لتعويض تراجع الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وتراجعت الأسعار لأقل من 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد أن كانت 85 دولارا للبرميل في أكتوبر وذلك بسبب المخاوف من تزايد المعروض من النفط بعد منح زبائن إيران إعفاءات سخية لمواصلة شراء النفط الخام.
وفي السياق نقلت رويترز عن مصدرين رسميين سعوديين قولهما، إن السعودية تناقش اقتراحا قد يتضمن خفض أوبك والمنتجين المستقلين الإنتاج مليون برميل يوميا وذلك في الوقت الذي تواجه فيه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هبوطا في أسعار النفط.
وأضاف المصدران للوكالة البريطانية، أن أي اتفاق من هذا القبيل سيعتمد على عوامل منها مستوى الصادرات الإيرانية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران ولكنها منحت كبار مشتري النفط الإيراني إعفاءات لمواصلة شراء النفط.
وكانت مشاركة روسيا عاملا أساسيا في مساعدة أوبك على تحقيق توازن السوق خلال 2017-2018. ولكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال اليوم، إنه غير متأكد أن سوق النفط ستواجه تخمة في المعروض العام المقبل.
وأضاف نوفاك أن التخمة في المعروض من النفط في الأشهر القليلة المقبلة ستكون نتيجة عوامل موسمية لكن التوازن قد يعود للسوق مرة أخرى بحلول منتصف 2019 وقد يتجاوز الطلب العرض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم خفض تصديرها من النفط
» مصر تواجه حرب شرسة أحد آلياتها هذا الأمر الخطير
» مصرع جندي أمريكي خلال شجار مع صديقته
» سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي قطاع غزة
» تفاصيل ما حدث بين ترامب وبوتين في باريس
» ميركل: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية بالعالم
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الثقيلة في هذه الأوقات
» مصرع وإصابة 6 فى إطلاق نار بولاية تينيسى الأمريكية
» غرفة الصناعات تكشف حقيقة خفض أسعار السيارات في يناير
» داعية سلفي يطالب بنشر الدعاة الأزهريين داخل الجامعات

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي