بنفيكا يرتقي لثالث الدوري البرتغالي مؤقتا

11 نوفمبر 2018 - 10:49 م

ارتقى فريق بنفيكا، الأحد، للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم مؤقتا.

وقلب بنفيكا تأخره بهدف أمام مضيفه تونديلا لفوز بثلاثية، ضمن مباريات الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

تقدم تونديلا بهدف عن طريق الأرجنتيني جيرمان كونتي لاعب بنفيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء.

وعاد بنفيكا بثلاثية عن طريق البرازيلي جوناس غونالفيز أوليفيرا والسويسري هاريس سيفيروفيتش ورافائيل فيريرا سيلفا في الدقائق 9 و64 و75 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى بنفيكا للمركز الثالث مؤقتا برصيد 20 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد تونديلا عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي نفس الجولة، تغلب فيتوريا غيماريش على ضيفه سانتا كلارا بهدفين دون رد.

أحرز الهدفين، البرازيلي دافيدسون دا لوز وأندري أندري من ضربة جزاء في الدقيقتين 26 و81 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، ارتقى غيماريش للمركز السابع برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد سانتا كلارا عند 14 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر المسابقة فريق بورتو برصيد 24 نقطة.ويحمل بورتو لقب النسخة الأخيرة من الدوري البرتغالي، ويعد بنفيكا أكثر الفرق فوزًا بالمسابقة بإجمالي 36 لقبًا.

