"شوقي" يكشف حقيقة قراره بـ إلغاء مجانية التعليم

10 نوفمبر 2018 - 11:20 م

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم، لافتًا إلى أن هذا التصريح تم اجتزاءه، وأن تصريحه «بأن مجانية التعليم تحد من الحركة ولو استمرينا بها يبقى بنضحك على بعض»، جاء ردًا على مطالبة النواب بحل مشكلة كثافات الفصول، وحل مشاكل التعليم.



وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم» على فضائية «ltc»، اليوم السبت، أنه قال إن مجانية التعليم تحد من قدرة الدولة، موضحًا: «إحنا اتعلمنا من الرئيس عرض الحقيقة مهما كانت قاسية حتى يعرض المواطنين طبيعة المشكلة».

