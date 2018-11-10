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"شوقي" يكشف حقيقة قراره بـ إلغاء مجانية التعليم

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الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم، لافتًا إلى أن هذا التصريح تم اجتزاءه، وأن تصريحه «بأن مجانية التعليم تحد من الحركة ولو استمرينا بها يبقى بنضحك على بعض»، جاء ردًا على مطالبة النواب بحل مشكلة كثافات الفصول، وحل مشاكل التعليم.
وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم» على فضائية «ltc»، اليوم السبت، أنه قال إن مجانية التعليم تحد من قدرة الدولة، موضحًا: «إحنا اتعلمنا من الرئيس عرض الحقيقة مهما كانت قاسية حتى يعرض المواطنين طبيعة المشكلة».
ولفت إلى أن هناك 90 مليار جنيه ميزانية التعليم من الدولة، بينما الأهالي يتكلفون أكثر من ذلك بكثير أي نحو 120 مليار جنيه في المدارس الخاصة والدروس الخصوصية، مؤكدًا أنه «نحاول سد عجز الفصول، ورفع أجور المعلمين عن طريق منع الدروس الخصوصية».


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