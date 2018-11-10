» ترامب يُهدد بهذا الأمر الخطير بولاية كاليفورنيا

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هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب المخصصات المالية الفيدرالية لقوات الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في حال عجزها عن مواجهة الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص.
كما انتقد طريقة التعامل مع حرائق الغابات في كاليفورنيا، وفقًا لشبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأمريكية، اليوم السبت.
وقال ترامب في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «إنه ليس هناك أى سبب لسقوط مثل هذا العدد الكبير من القتلى في حرائق الغابات بكاليفورنيا سوى أن طريقة التعامل معها متواضعة بل وسيئة».
وتابع: «نخصص مليارات الدولارات سنويا ، ومع ذلك ، تفقد أعداد كبيرة من الضحايا أرواحهم ، وهذا يرجع إلى سوء التعامل مع حرائق الغابات..يجب معالجة مثل هذا الوضع على الفور وإلا فلن ندفع أموالا فيدرالية مستقبلًا».
وكانت الولايات المتحدة قد رصدت نحو 3ر2 مليار دولار لمواجهة الحرائق في ميزانية 2018 / 2019.

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