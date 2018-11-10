» "شطة" يكشف تفاصيل خلافه مع حمو بيكا

10 نوفمبر 2018 - 11:00 م

نفى مجدى شطة، مغنى المهرجانات، صحة ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين حمو بيكا، موضحا: «مفيش بينا خلاف، وإلغاء حفل الإسكندرية دى حاجة بتاعت ربنا، ومشكلتى معاه إنه ذكر اسمي في الحفل بدون علمي».



وطالب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» نقابة المهن الموسيقيين بعقد اختبار له، موضحا: «أنا بغني وأنا عندي 12 سنة، وأبلغ من العمر حاليا 29 سنة، وشهرتي تحققت عندما أراد الله ذلك، واعتذر إذا كنت تسببت في إزعاج أي شخص».

