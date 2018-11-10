هذا ما قاله وزير المالية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يوم السبت، إن تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى «B» شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
وأوضح «معيط»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التصنيفات العالمية بشأن الاقتصاد المصري تؤكد أن النمو الاقتصادي في تصاعد، وتساعد على تمويل المشروعات وزيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في ظل التحديات التي تواجهها، لافتا إلى أن التصنيفات العالمية بشأن مصر تشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد.
وأكد وزير المالية أن مصر تسير في الطريق الصحيح في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الدين الخارجي الخاص بها أثبتت الدراسات والتقييم أنه سيأخذ اتجاها نزوليًا، وأن النمو الاقتصادي المصري سيأخذ اتجاها تصاعديا على الأقل، في الفترة القصير، ما بين عامي 2021.

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