هذا ما قاله وزير المالية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي

10 نوفمبر 2018 - 10:50 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يوم السبت، إن تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى «B» شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.



وأوضح «معيط»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التصنيفات العالمية بشأن الاقتصاد المصري تؤكد أن النمو الاقتصادي في تصاعد، وتساعد على تمويل المشروعات وزيادة الاستثمارات.



وأشار إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في ظل التحديات التي تواجهها، لافتا إلى أن التصنيفات العالمية بشأن مصر تشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد.

