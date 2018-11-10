اشتباكات بين الشرطة الإسبانية وانفصاليين في برشلونة

10 نوفمبر 2018 - 10:50 م

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، السبت، اشتباكات بين الشرطة وانفصاليين كتالونيين تظاهروا احتجاجا على تجمع نظمته الأولى.



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشرطة استخدمت الهراوات لمنع تقدم الانفصاليين وسط المدينة باتجاه مسيرة احتجاجية نظمتها رابطة قوات الشرطة الوطنية الإسبانية للمطالبة بزيادة أجورهم.



ونقلت الوكالة عن أحد المتظاهرين قوله "إنهم يقدمون ميداليات للشرطة التي اضطهدت الشعب الكتالوني مطلع أكتوبر 2017، إنهم هنا يستفزوننا باستمرار في شوارع برشلونة، ولا يمكننا تحمل ذلك.. هذه هي الفاشية".



وأجرى إقليم كتالونيا، مطلع أكتوبر/تشرين أول 2017، استفتاء للانفصال عن إسبانيا، وعلى إثره أعلن برلمان الإقليم في 27 من الشهر نفسه، الانفصال من جانب واحد، ما دفع بمدريد إلى إقالة الحكومة المحلية وفرض الحكم المباشر.



ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا.

